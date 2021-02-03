Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.
Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvoren pogled na more.
Objekat nudi:
2 lifta za stanare i 1 auto lift;
Konsijerž usluga 24/7;
Wellness & SPA sa teretanom, bazenom i saunom;
Sportsko i dječje igralište;
Privatna plaža sa rezervacijama za stanovnike kompleksa;
Menadžment upravljanja nekretninom i usluge preprodaje vaše nekretnine;
Sistem «Pametna kuća»;
Prostor za šetanje kućnih ljubimaca.
Nova zgrada imaće 62 stana različite kvadrature, počev od 36 m². Svi stanovi će biti opremljeni visokokvalitetnom opremom poznatih proizvođača.
Direktan pogled na more, zvuk talasa, vrhunski nameštaj i kvalitetni materijali, fitnes centar i spa centar, široka privatna plaža obeležena plavom zastavom kvaliteta - sve ovo stvara atmosferu luksuza i udobnosti.
Kompanija za upravljanje će se pobrinuti za sve i obezbediti:
konsijerž usluga 24/7
upravljanje vlasništvom,
rezervišite mesta 24/7 na privatnoj plaži za vlasnike apartmana, usluga prevoza.
Obezbeđenje i video nadzor
Održavanje zelenih površina, spa i fitnes centra
Ova nekretnina predstavlja izvanrednu priliku za one koji traže ekskluzivan dom u jednoj od najljepših lokacija u Budvi.
