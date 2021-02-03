  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$704
6
ID: 28214
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prvom spratu luksuznog, novoizgrađenog stambenog kompleksa Lumen Homes kod Krivog mosta (preko puta dječije bolnice), izdaje se kompletno namješten jednosoban stan površine 53m².📐 Struktura:ulazni hodnikdnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom + izlaz na prostranu terasuspavaća soba sa svojom terasommoderno opremljeno kupatilo🏢 Detalji:Sprat: 1Lift: daBalkon/terasa: daNamješten: da (nov i neuseljavan)📍 Lokacija: Naselje Prvi maj, kod Krivog mosta, preko puta dječije bolnice – odlična povezanost sa svim djelovima grada.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

