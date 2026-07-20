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Barrio residencial Tour de luxe neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$1,90M
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ID: 38370
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el barrio Neve Tzedek. Excursión de lujo con un hermoso vestíbulo, cuidador 24 horas, gimnasio y piscina. 3 habitaciones, 2 baños, 78m2 + 12m2 terraza. Mamad (segura arriba), 1 parking, 1 bodega. Precio: 5.800.000

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Tel-Aviv, Israel
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