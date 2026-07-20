  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants

Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants

Eilat, Israel
de
$1,30M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38419
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    HaOsher

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial A ne pas manquer villa de reve a louer au coeur de cesaree
Caesarea, Israel
de
$5,740
Barrio residencial Tres rares sur le marche A vendre duplex de luxe dans le quartier rambam rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,57M
Está viendo
Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Eilat, Israel
de
$1,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Mostrar todo Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Asdod, Israel
de
$721,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Barrio residencial Gindi tlv 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$1,73M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el complejo Gindi TLV. Tour con guardia las 24 horas del día. Planta alta con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 90m2 + 12m2 terraza. 1 parking, 1 bodega de 6m2. Mamad. 2 exposiciones: Sur, Este. Precio: 5,280,000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir