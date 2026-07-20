  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf projet de qualite spacieux

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf projet de qualite spacieux

Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 38582
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Haarbaa, 5

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$587,120
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$751,120
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$3,90M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Barrio residencial En plein centre de netivot neve sharon
Netivot, Israel
de
$1,148
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Israel
de
$1,94M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir