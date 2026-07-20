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Barrio residencial A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city

Asdod, Israel
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$1,870
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ID: 38844
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaZionut, 125

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Alquiler – Apartamento de 3 habitaciones en Ashdod – District City Situado en la calle Hatsionout, justo en el corazón del distrito de la ciudad en Ashdod, este agradable apartamento de 3 habitaciones goza de una ubicación ideal, cerca de tiendas, transporte, escuelas y todas las comodidades. Características: 3 piezas Mamad Aire acondicionado Aparcamiento privado Ubicación central, cerca de todo Disponible a partir del 1 de septiembre. Para más información o para organizar una visita, contáctenos.

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