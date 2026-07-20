  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique

Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique

Tel-Aviv, Israel
de
$3,12M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 38651
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKishon, 65

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Asdod, Israel
de
$721,600
Barrio residencial Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,92M
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial A louer appartement 3 pieces a ashdod quartier city
Asdod, Israel
de
$1,870
Barrio residencial Parfait 2 5 pieces avec mamad balcon et ascenseur a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$3,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$5,25M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Barrio residencial 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Ascalón, Israel
de
$583,840
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Mostrar todo Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir