  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Ramat aviv neve avivim

Barrio residencial Ramat aviv neve avivim

Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38349
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Simtat Tagore, 40

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Ramat-Aviv, en el barrio Neve-Avivim, zona tranquila y de calidad, cerca de Sde-Dov, Kanyon de Ramat-Aviv, parques, escuelas y transporte público. Edificio reciente. Segundo piso en 7 con ascensor. 4 habitaciones, 2 baños. 105 m2 + 11 m2 de mirpeset en el lado patio. 2 exposiciones: norte, oeste. 1 bodega. Precio: 4 590 000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$7,872
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$836,400
Barrio residencial Magnifique bien renove avec terrasse spacieux et lumineux proche mer 5 min A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$508,400
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse proche mer calme et spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,90M
Está viendo
Barrio residencial Ramat aviv neve avivim
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Asdod, Israel
de
$4,76M
Una propiedad rara y prestigiosa que combina elegancia, volúmenes impresionantes y servicios ultra-alto. Construida en una parcela de 600 m2, esta magnífica villa desarrolla 350 m2 de espacio habitable diseñado en cada detalle para ofrecer absoluta comodidad y un arte único de vivir. Zonas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$2,13M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Barrio residencial Jerusalem centre ville rehavia
Jerusalén, Israel
de
$879,040
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir