  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Emplacement calme et pastoral

Barrio residencial Emplacement calme et pastoral

Jerusalén, Israel
de
$1,08M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 36093
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Borochov, 35

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de 4 habitaciones en Kiryat Yovel, cerca del distrito de Beit Vagan. Con potencial de proyecto de renovación urbana (Pinouy-Binouy) - 60% de los copropietarios ya han firmado. ¡Una oportunidad real para aprovechar!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$3,21M
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$6,400
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,67M
Barrio residencial SpEcial investisseur
Nahariya, Israel
de
$336,310
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$13,90M
Está viendo
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,08M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$5,92M
FOR SALE - NUEVA PENTHOUSE CON PISCINA PRIVADA EN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO sexto y último piso 140 m2 de espacio habitable 60 m2 de balcones 70 m2 de terraza privada 30 m2 piscina privada 5 piezas 2 plazas de aparcamiento privado 1 trastero privado Vistas y atmósfera única A …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild
Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
¡Caso a tomar! Edificio moderno en un callejón sin salida en Mazeh. 4 habitaciones modernas, luminosas y verdes. Ascensor y aparcamiento privado en el catastro
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$10,140
LOOKING - TOUR WHITE CITY - ALTO COMITE APARTAMENTO 4 PARTES CON PARKING Y TERRASS Superficie: 135 m2 + terraza de 12 m2 4 piezas 3 dormitorios 2 baños, 3 aseos Amueblado (opción sin muebles) 1 plaza de aparcamiento Vista mar Excursión de lujo con todas las comodidades: spa, gimnasio,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir