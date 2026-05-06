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Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Ra'anana, Israel
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$1,29M
6/5/26
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ID: 35746
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    rhbt byt hknst

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Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único.

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