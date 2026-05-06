  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville

Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville

Ascalón, Israel
de
$574,600
;
4
Dejar una solicitud
ID: 36153
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    HaLilac

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Bonitas 5 habitaciones disponibles inmediatamente, en muy buen estado.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$659,100
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$676,000
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$997,100
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 pas du lac
Ascalón, Israel
de
$2,40M
Está viendo
Barrio residencial Beau 5 pieces en plein centre ville
Ascalón, Israel
de
$574,600
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$6,75M
Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, en el Viejo Norte *RAYK Group Quality Project* Exclusive ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo ✨ Plaza de aparcamiento privado con robot ✨ Orientación Norte-Oeste Disponibil…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$5,25M
Venta – Kfar Saba Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una base existente. En una parcela de 492 m2, esta propiedad tiene un permiso de construcción validado y una estructura ya realizada. Lo que está en su lugar: • Estructura • Techo con marco visible • Pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,23M
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir