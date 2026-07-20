  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains

Barrio residencial Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains

Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
;
Barrio residencial Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
1
Dejar una solicitud
ID: 38491
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Har homa vue degagee
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Penthouse duplex a deux pas du lac
Ascalón, Israel
de
$754,400
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Netanya, Israel
de
$688,800
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Ra'anana, Israel
de
$1,17M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Mostrar todo Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Netanya, Israel
de
$639,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Mostrar todo Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Barrio residencial Maison avec piscine a hadera
Hadera, Israel
de
$1,58M
Situado en un entorno residencial tranquilo, esta agradable casa de 180 m2 ofrece un ambiente de vida ideal para una familia que busca confort y espacios de vida funcionales. Desde la entrada descubrirás una gran estancia disfrutando de una altura muy agradable bajo el techo, aportando bril…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir