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Barrio residencial Au centre haut standing dans un immeuble neuf bel appartement

Givat Shmuel, Israel
de
$956,120
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ID: 38616
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel
  • Dirección
    Lipa Krepel

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Givat Shmuel, Israel
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