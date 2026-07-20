Barrio residencial Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

En las torres bajas de Gindi, Tel Aviv. - Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso (4,5 habitaciones originalmente). - Superficie habitable de unos 116 m2 + balcones de unos 20 m2. - Situado en la 6a planta (2a planta con vistas al jardín), con impresionantes vistas de la vegetación. - Dos plazas de aparcamiento. - Gran espacio de almacenamiento de 9 m2. - Renovado y equipado, muy tranquilo con techos altos. Disponible en un año. Cargos: 1.700 NSI al mes.