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Barrio residencial Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$2,23M
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ID: 38263
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yoram Kaniuk, 1

Sobre el complejo

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En las torres bajas de Gindi, Tel Aviv. - Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso (4,5 habitaciones originalmente). - Superficie habitable de unos 116 m2 + balcones de unos 20 m2. - Situado en la 6a planta (2a planta con vistas al jardín), con impresionantes vistas de la vegetación. - Dos plazas de aparcamiento. - Gran espacio de almacenamiento de 9 m2. - Renovado y equipado, muy tranquilo con techos altos. Disponible en un año. Cargos: 1.700 NSI al mes.

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Tel-Aviv, Israel
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