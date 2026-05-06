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Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35698
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 18

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El apartamento está en rojo. 50m de la playa y Royal Beach Hotel. Ascensor directamente en el apartamento. Equipado y amueblado.

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Tel-Aviv, Israel
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