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Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception

Tel-Aviv, Israel
de
$928,800
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6
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ID: 36578
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 29

Sobre el complejo

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Edificio ecléctico. Producto raro. Muy agradable tranquilo y buscada calle. Bonitos beneficios.

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Tel-Aviv, Israel
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