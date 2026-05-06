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Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
6/5/26
$1,36M
5/5/26
$1,35M
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ID: 35880
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

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Preciosos apartamentos de 5 habitaciones 127 m2. Ascensores. Terraza de 12 m2. Vista abierta. Estacionamiento privado. Aire acondicionado. A 10 minutos a pie del tranvía.

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Tel-Aviv, Israel
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