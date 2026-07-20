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Barrio residencial Bel appartement au centre ville

Netanya, Israel
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$738,000
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ID: 38310
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Israel Zangvil, 5

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Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca del shuk, centro comercial y estación central de autobuses. Nuevo edificio. 10a planta en 12 con 2 ascensores. 3 habitaciones, 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de terraza. 1 plaza de aparcamiento. Doble exposición: Sur, Oeste. Precio: 2.250.000 sh

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Netanya, Israel
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