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Barrio residencial A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu

Tel-Aviv, Israel
de
$1,10M
;
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ID: 35998
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ruppin, 41

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• Charming pequeño 2 habitaciones • 40m2 con mamada • Edificio moderno y bien mantenido • Aparcamiento subterráneo • Cerca de playa y Marina de Tel Aviv

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Tel-Aviv, Israel
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