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Barrio residencial A ne pas manquer tres bon emplacement 4 pieces a louer au coeur de ramat gan proche du parc hayarkon

Ramat Gan, Israel
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ID: 39631
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

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Referencia: 6994 Distrito: en el corazón de Ramat Gan, el distrito de becas y cerca de Hayarkon Park Construcción reciente 4 piezas Superficie de 90 m2 Pequeño balcón 3a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños, 2 aseos Entrada : 01/09/2026

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Ramat Gan, Israel
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