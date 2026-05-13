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Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36581
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 25

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Tel-Aviv, Israel
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