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Barrio residencial A ne pas manquer spacieux appartement avec balcon bien agence calme et lumineux avec hauts plafonds quartier florentine

Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
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ID: 38258
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 54

Sobre el complejo

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Apartamento situado en el distrito de Florentine, edificio reciente. 68 m2 + 6 m2 balcón. Aparcamiento, ascensor, bodega incluida.

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Tel-Aviv, Israel
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