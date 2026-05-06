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Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac

Ascalón, Israel
de
$629,000
6/5/26
$629,000
5/5/26
$625,300
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ID: 35541
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

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AU CUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE

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Ascalón, Israel
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