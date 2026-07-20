Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho

Cuando el apartamento más hermoso está en la residencia más prestigiosa, es simplemente la alianza perfecta! En venta, Sheshet Hayamim Street, dentro de la prestigiosa residencia New Soho, descubra este magnífico apartamento de 5 habitaciones, situado en el piso 14, que ofrece vistas panorámicas excepcionales. Los activos del apartamento: ? 5 amplias habitaciones con sótano privado ? Terraza solar de unos 21 m2 ?️ 14a planta con una vista impresionante ✨ Servicios de alta gama – todo lo que tienes que hacer es colocar tus maletas! Acabados de alta calidad: ✔️ Cocina personalizada hecha por un armario ✔️ Aire acondicionado VRF económico con control independiente en cada habitación ✔️ Transparent guard rails for child safety ✔️ Cartones integrados personalizados ✔️ Parquet en las habitaciones ✔️ Diseño de cortinas y luces ✔️ Sistema de calefacción por agua Beneficios de la residencia: ?️ Moderno gimnasio ? Club privado reservado para residentes ? Gran terraza ajardinada en el sexto piso, ideal para toda la familia ? El apartamento fue totalmente diseñado por un decorador de interiores, con cuidado dado a cada detalle. ? Precio de venta: 2.480.000 ? ¡No dejes pasar esta oportunidad! Contacta con nosotros hoy para organizar una visita.