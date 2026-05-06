  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom

Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom

Jerusalén, Israel
de
$2,720
6/5/26
$2,720
5/5/26
$2,704
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35702
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Abba Eban, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el centro de Jerusalén, en el nuevo distrito de Kiryat Haleom, a 2 minutos a pie de la ciudad cinematográfica. Frente a Gan Saker, hermosas 3 habitaciones de 89 m2 con balcón, hermosa vista, muy bonito salón lleno de sol. 2 baños, bodega y aparcamiento. Sin cargo.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,55M
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$3,20M
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,95M
Barrio residencial Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$425,000
Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6eme arrondissement
Asdod, Israel
de
$1,56M
Está viendo
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Jerusalén, Israel
de
$2,720
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Asdod, Israel
de
$1,12M
ISRAEL – SIMPLE AND RENTABLE INVESTMENT ASHDOD – SINGLE AND STRATEGIC EMPLOYMENT En el corazón de Ashdod, frente al ayuntamiento, en el centro de todos los ejes: centros comerciales, estación de autobuses, restaurantes, supermercados. Una dirección central y buscada, ideal para una inversió…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,55M
Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion. Ubicación ideal: Calle HaIgeret, tranquila y muy buscada calle, cerca del mar. La propiedad disfruta de un enorme jardín que rodea toda la villa, ofreciendo total privacidad y un ambiente tranquilo. Situa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Barrio residencial A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel-Aviv: hermoso dúplex de 4 habitaciones, una zona de 118 m2 con una terraza de 20 m2. Apartamento con el más lujoso estándar, completamente nuevo, con estacionamiento estándar. Totalmente amueblado, i…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir