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Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec terrasse calme proche de la rue shenkine A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38432
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Gruzenberg, 25

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Tel-Aviv, Israel
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