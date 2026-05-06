  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Special investisseur

Barrio residencial Special investisseur

Ascalón, Israel
de
$408,000
6/5/26
$408,000
5/5/26
$405,600
;
7
Dejar una solicitud
ID: 35651
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
3,5 habitaciones barrio Atikot

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,87M
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Ascalón, Israel
de
$586,500
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$469,200
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,89M
Está viendo
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$408,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a poco…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Asdod, Israel
de
$901,000
FOR SALE – Espléndido 4 habitaciones en el corazón de Ashdod – Rue Rogozin En una residencia reciente y popular, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en la calle principal y central de Ashdod. Con una superficie de 122 m2 + 14 m2 de terraza, situada en la primera pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir