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Barrio residencial Dans la city appartement 4 chambres

Ascalón, Israel
de
$598,400
6/5/26
$598,400
5/5/26
$594,880
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8
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ID: 35644
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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Ascalón, Israel
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