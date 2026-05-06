  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage

Barrio residencial A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 35982
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en Rue Mendele, una de las direcciones más populares de Tel-Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Este es un luminoso apartamento de 3 habitaciones de 70 m2, situado en la 4a planta con ascensor. Sus orientaciones norte y este garantizan un hermoso brillo natural y una excelente ventilación durante todo el día. El edificio está bien mantenido, protegido por digicode y tiene un refugio (miklat). La propiedad está actualmente siendo alquilada, ofreciendo un interés inmediato para un inversor. Una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio cerca del mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israel
de
$3,33M
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Netanya projet neuf centre ville
Netanya, Israel
de
$2,83M
Barrio residencial Maison avec piscine centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$28,000
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,732
Está viendo
Barrio residencial A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,40M
Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios Final de la edición 2028 Permiso obtenido Garantías bancarias
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$895,700
Justo en el centro de la ciudad, al lado de la Grande Sinagoga, cerca de Mamilla y el David Citadel Hotel 7 minutos a pie, en un hermoso edificio de lujo con guardia 24 horas, piscina, gimnasio y jacuzzi. Muy bonitas 2 habitaciones en venta de 45 m2 red (superficie israelí 52 m2) muy bien ar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Barrio residencial Quartier city duplex 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$564,460
District City - Duplex 4 habitaciones
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir