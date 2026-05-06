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Barrio residencial 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,67M
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ID: 36067
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion, 60

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Excelente ubicación en el corazón de Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Nuevo edificio con ascensor y estacionamiento. 67m2 + 12m2 terraza. Perfecto para una primera compra o inversión.

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Tel-Aviv, Israel
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