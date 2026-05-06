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Barrio residencial Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer

Bat Yam, Israel
de
$1,35M
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7
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ID: 36083
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yohanan HaSandlar

Sobre el complejo

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Edificio entregado en 2017. Condominio con gimnasio, jardín y estacionamiento. 3 dormitorios + 2 baños. 5 minutos a pie de la playa. Vista al mar 180 grados.

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Bat Yam, Israel
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