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Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre proche de la mer a ne pas manquer clair bel appartement magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38653
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
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  • Ciudad
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  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Tel-Aviv, Israel
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