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Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$1,86M
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ID: 36102
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 25

Sobre el complejo

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Muy buscada calle Residencia tranquila y verde Vista abierta Grandes volúmenes 108m2 superficie habitable + 28m2 de terraza

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Tel-Aviv, Israel
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