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Barrio residencial 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Tel-Aviv, Israel
de
$5,10M
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ID: 35581
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    David Bloch, 22

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Nuevo en venta exclusivamente, En el nuevo norte, cerca de la plaza Rabin En 22 Bloch Street, edificio renovado En un nuevo edificio habitado actualmente En el cuarto piso con vista abierta Apartamento 3 habitaciones de unos 78 m2 + una bonita y espaciosa terraza soleada de unos 10 m2 ¡Abuela! orientación oeste, bañado en luz natural Orientación Norte y Oeste Una ducha y dos aseos En la propiedad hay una bodega y un aparcamiento seguro.

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Tel-Aviv, Israel
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