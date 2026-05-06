Barrio residencial 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo en venta exclusivamente,
En el nuevo norte, cerca de la plaza Rabin
En 22 Bloch Street, edificio renovado
En un nuevo edificio habitado actualmente
En el cuarto piso con vista abierta
Apartamento 3 habitaciones de unos 78 m2 + una bonita y espaciosa terraza soleada de unos 10 m2
¡Abuela!
orientación oeste, bañado en luz natural
Orientación Norte y Oeste
Una ducha y dos aseos
En la propiedad hay una bodega y un aparcamiento seguro.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo