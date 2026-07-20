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Barrio residencial Nahalaot appartement divise

Jerusalén, Israel
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$1,31M
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ID: 38344
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Agripas, 141

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Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Nahalaot cerca de Sacher Park y Shuk. Primera planta con ascensor. 75m2 + 10m2 de balcones. Dividido en 2 apartamentos: 2 habitaciones de 45m2 + balcón, estudio de 30m2 + balcón. 2 baños. Soccah Terrace. Alquilado a las 12 000h/mes. Precio: 3 990 000sh

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Jerusalén, Israel
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