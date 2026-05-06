  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israel
de
$6,25M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 35572
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el proyecto BSR Sarona Nuevo para venta exclusiva Magnífico apartamento de 4 habitaciones con impresionantes vistas al Parque Sarona 103 m2 + terraza soleada de 9 m2 21a planta Orientación Sur y Este Mamad Aparcamiento subterráneo gimnasio de lujo, club residencial, sistema de seguridad y prestigiosa sala de entrada Entrega prevista: final 2025

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,37M
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$584,800
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$577,660
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$816,000
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$6,25M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Jerusalén, Israel
de
$2,720
En el centro de Jerusalén, en el nuevo distrito de Kiryat Haleom, a 2 minutos a pie de la ciudad cinematográfica. Frente a Gan Saker, hermosas 3 habitaciones de 89 m2 con balcón, hermosa vista, muy bonito salón lleno de sol. 2 baños, bodega y aparcamiento. Sin cargo
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Ascalón, Israel
de
$503,200
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: desde 1.320.000 • Acabados de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Mostrar todo Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Ascalón, Israel
de
$754,800
Planta baja 4 habitaciones Agamim con 140m2 jardín
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir