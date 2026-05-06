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Barrio residencial Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
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ID: 35903
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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Tel Aviv – Neve Tzedek Apartamento de 3 habitaciones en venta en una torre solicitada, que ofrece un excelente punto de entrada para una residencia de lujo con servicios completos. 78 m2 + 12 m2 terraza Exposición sur 2 baños Espaciosa sala de estar y cocina Mamak Aparcamiento Cave En la residencia: Piscina al aire libre, piscina infantil, spa, seguridad y vestíbulo de alta gama Precio: 5.800.000

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Tel-Aviv, Israel
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