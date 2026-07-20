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Barrio residencial Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38292
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eliyahu Sapir, 19

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Nuevo en venta exclusivamente 9 Shmaryahu Levin Street Una calle tranquila y buscada en los callejones de Place Habima. Un encantador apartamento amplio lleno de encanto. 2 piezas 61 m2 (zona brusca) Planta baja El apartamento tiene una entrada trasera adicional Gran almacenamiento ¡Buena estancia! Calentador de agua solar Edificio bien mantenido refugio de seguridad en el edificio

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