  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Barrio residencial Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Hadera, Israel
de
$529,815
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33910
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui ofrece un apartamento lleno de buenas vibraciones en el centro de la ciudad de Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, un apartamento luminoso a un precio excepcional! Características: ⭐ Apartamento 4 habitaciones, unos 100 m2, ⭐ Gran salón con un comedor dedicado, ⭐ Terraza solar, ⭐ Master suite con baño, ⭐ Dos baños, dos aseos, ⭐ Nuevas puertas, aire acondicionado, ⭐ En el quinto piso, ascensor, ⭐ Aparcamiento, ⭐ Habitación segura compartida al pie del edificio, ⭐ ¡Baja cargas! Edificio bien mantenido en el borde del centro de la ciudad, cerca de comodidades, centros comerciales, escuelas, comunidades, transporte... ¡Un bono de alquiler! Se puede comprar de forma remota. Contacta con nosotros: Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Face au lac
Ascalón, Israel
de
$611,325
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Está viendo
Barrio residencial Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Israel
de
$529,815
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Mostrar todo Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Israel
de
$465,548
BZH Pequeño, muy lindo apartamento de 3 habitaciones exclusivo en el corazón del centro de la ciudad y tranquilo en Hadera! Características: - Apartamento 3 habitaciones de unos 70 m2, - Terrace, - En el cuarto piso de 6, - Ascensor, - Cadastre! - ¡Gran ubicación! - ¡Gran precio! Al pie d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$843,315
¡Rare! Apartamento 5 habitaciones "Residence Dimri City" 160 m2 con 20 m2 de terraza, 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Cerca de tiendas, escuelas, parques, sinagogas, autobuses... Totalmente renovado, con aire acondicionado individual en cada habitación. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$736,725
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir