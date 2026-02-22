  1. Realting.com
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Hadera, Israel
$1,03M
10
ID: 33642
Última actualización: 20/2/26

    Israel
    Distrito de Haifa
    Hadera Subdistrict
    Hadera

BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle de Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - Caliente y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cuarto seguro en la planta baja, - Arriba, una suite parental muy espaciosa con su terraza privada, - 3 dormitorios infantiles, y su baño, - Pequeña habitación en la parte posterior del jardín (posibilidad de convertirla en una oficina, por ejemplo), - Una plaza de aparcamiento, - Cadastre en buen orden, - ¡No hay callejón común! Beneficios de esta ubicación: Calle residencial tranquila, en el corazón de una zona de pabellón en una calle semi-punished, en el borde del centro de la ciudad de Hadera! Cerca de escuelas, ganims y parque infantil, la comunidad francófona Chevet A'him, otras sinagogas, carreteras principales, centros comerciales, autobuses, estación de tren. Precio: 3,300,000 NIS solamente! ¡Contáctanos! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Hadera, Israel
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
