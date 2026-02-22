  1. Realting.com
  Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Hadera, Israel
$1,13M
9
ID: 33533
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH ¡Nuevo! ¡Nuevo exclusivo RE/MAX Hadera! Le presentamos una nueva casa de muy alto standing en venta en Bellinson Street, en la zona del pabellón de Neve Haim. Características: - Casa nueva moderna, - Casa de 6 habitaciones de 170 m2 construidos en 250 m2 de terreno, - 2 suites parentales (planta baja y planta alta), - Materiales de calidad, aire acondicionado en cada habitación, - Bonito espacio exterior con una cocina de ensueño! - Entrada inmediata posible! ¡Una excelente oportunidad a un precio muy atractivo! Contacta con nosotros, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional: 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
