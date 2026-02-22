  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Hadera, Israel
de
$1,32M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33437
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH ¿Buscando una casa familiar, bien ubicada, con servicios de alta gama? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito de Haotsar, en una calle privada buscada: - una casa de 6 habitaciones completamente renovado! - una superficie habitable de 180 m2, - una parcela de 250 m2, una amplia terraza, un jardín verde rodeado de árboles frutales, - un hermoso espacio de vida cossu, - Una cocina moderna con su amplia y hermosa isla, - una gran suite principal en la planta baja con su baño, - Arriba, 4 dormitorios adicionales incluyendo uno asegurado, - Cueva, - Un total de 2 baños y 3 aseos. El tipo de casa muy apreciado por los francófonos! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,473
Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Asdod, Israel
de
$780,615
Está viendo
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Israel
de
$1,32M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$840,180
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Mostrar todo Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Ascalón, Israel
de
$642,675
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Mostrar todo Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,094
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir