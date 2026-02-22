Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
¿Está soñando con un apartamento único, espléndido y refinado con una gran terraza?
Departamento de habla francesa
RE/MAX Hadera le presenta en exclusividad un magnífico apartamento decorado por un arquitecto, en el centro de la ciudad, rue Tarna, en el proyecto de alta gama VIVA, apreciado por los francófonos.
Características:
- Apartamento de 5 habitaciones,
- Superficie aproximada de 130 m2,
- 45 m2 terraza XL con vista panorámica abierta!
- En el piso 26, con ascensor Shabat,
- Hermoso salón luminoso con una gran ventana de la bahía,
- Hermosa cocina amueblada con un gran bar,
- 4 dormitorios, incluyendo una habitación segura y una increíble suite principal con un gran vestidor,
- Lobby, cuatro ascensores,
- ¡Dos plazas de aparcamiento subterráneo!
Situado sobre un centro comercial, con un supermercado, tiendas, restaurantes y el centro médico de habla francesa de Hadera.
A pocos minutos a pie de las comunidades francófonas y a 12 minutos en coche de la costa.
¡Excepcional!
Para más información:
Raphel Benguigui,
Su agente inmobiliario,
Departamento Francés de RE/MAX Hadera.
Licencia No 313736
Hadera, Israel
