  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Hadera, Israel
de
$652,080
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33402
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH El Departamento francés de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta un exclusivo apartamento de 4 habitaciones en el prestigioso complejo SOHO. - Dentro del complejo moderno muy buscado, por encima del Beth Habad francófono de Hadera, - 4 piezas bien ordenadas de unos 105 m2, - terraza panorámica abierta orientada al suroeste de unos 12 m2, con cierre eléctrico! - Gran, cálido salón, - 3 dormitorios incluyendo una suite principal y una habitación segura, - En la octava planta de 13 con ascensor Shabat, - Un sótano privado. - ¡Dos plazas de aparcamiento en el sótano! - El apartamento ha sido mejorado en cada detalle, no hay trabajo que planificar! ¡Y eso no es todo! La residencia es excepcional: gimnasio reservado, recepción, espacio privado al aire libre de la residencia. Un apartamento de excepcional nivel, situado en el centro de la ciudad de Hadera, una de las zonas más buscadas de la ciudad. Instalaciones cercanas: Mezcla de centro comercial, escuelas, ganim y al pie: la sinagoga francófona 'Habad, a unos 12 minutos en coche del mar! ¡Una rara oportunidad! Bono, su precio excepcional: 2.150.000 NIS solamente! ¡Para ver absolutamente! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,646
Está viendo
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Mostrar todo Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Penthouse ha vendido frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, un Ático que está en la primera planta con su propia entrada. una superficie hab…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$843,315
Apartamento 4 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", en un pequeño edificio de 5 plantas tranquilo, pero tiene 2 no todas las comodidades. Muy bien mantenido, baño recientemente reformado, terraza, aire acondicionado, parking privado, ascensor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir