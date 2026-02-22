  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Hadera, Israel
$714,780
10
ID: 33524
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Edificio de Bel con piedra, madera y plantas, - etapa 4/6, - Magnífica terraza-Souccah de unos 30 m2, orientada al sureste, - Espacio de vida muy luminoso con grandes aberturas y una vista clara, - No hay muro adyacente con vecinos - exclusivo edificio de tiendas! - Suite parental con baño privado, - 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura, - Sala auxiliar adicional (oficina, habitación de invitados, habitación adicional), - Subdirector Cave, - Muy bonito vestíbulo, edificio bien mantenido, - ¡Baja cargas! - ¡Entra! Excelente ubicación: al pie del edificio un parque verde, cerca de la entrada al EcoPark, la comunidad francófona 'Habad du Park, una zona comercial, escuelas y carreteras. ¡Precio excepcional! Caso de locura para vivienda o inversión!! Precio: ¡Sólo 2.280.000 NIS! ¡No digas que no te lo dijimos! Contacta con nosotros: Raphel Benguigui, RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

Hadera, Israel
