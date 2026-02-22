Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza!
Sus activos:
- Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones,
- Edificio de Bel con piedra, madera y plantas,
- etapa 4/6,
- Magnífica terraza-Souccah de unos 30 m2, orientada al sureste,
- Espacio de vida muy luminoso con grandes aberturas y una vista clara,
- No hay muro adyacente con vecinos - exclusivo edificio de tiendas!
- Suite parental con baño privado,
- 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura,
- Sala auxiliar adicional (oficina, habitación de invitados, habitación adicional),
- Subdirector Cave,
- Muy bonito vestíbulo, edificio bien mantenido,
- ¡Baja cargas!
- ¡Entra!
Excelente ubicación: al pie del edificio un parque verde, cerca de la entrada al EcoPark, la comunidad francófona 'Habad du Park, una zona comercial, escuelas y carreteras.
¡Precio excepcional! Caso de locura para vivienda o inversión!!
Precio: ¡Sólo 2.280.000 NIS! ¡No digas que no te lo dijimos!
Contacta con nosotros:
Raphel Benguigui, RE/MAX Hadera
Licencia profesional 313736
