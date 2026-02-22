Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro:
- Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2,
- Gran terraza pergola de 30 m2,
- Cocina moderna abierta al salón,
- Sala de estar con iluminación ambiental,
- Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adicionales,
- 3 aseos y 2 baños,
- Renovación completa de plomería, suelos, puertas y ventanas, baños e instalaciones sanitarias,
- ¡Dos plazas de aparcamiento!
- En el segundo piso,
- Una habitación segura al pie del edificio.
Cerca de comodidades, tiendas, escuelas y ganims.
Cerca de las comunidades francófonas y a unos 12 minutos en coche de la costa!
Para una visita, póngase en contacto con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
