  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

Hadera, Israel
$648,945
10
ID: 33528
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro: - Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2, - Gran terraza pergola de 30 m2, - Cocina moderna abierta al salón, - Sala de estar con iluminación ambiental, - Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adicionales, - 3 aseos y 2 baños, - Renovación completa de plomería, suelos, puertas y ventanas, baños e instalaciones sanitarias, - ¡Dos plazas de aparcamiento! - En el segundo piso, - Una habitación segura al pie del edificio. Cerca de comodidades, tiendas, escuelas y ganims. Cerca de las comunidades francófonas y a unos 12 minutos en coche de la costa! Para una visita, póngase en contacto con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Hadera, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
