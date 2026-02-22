Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme

BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro: - Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2, - Gran terraza pergola de 30 m2, - Cocina moderna abierta al salón, - Sala de estar con iluminación ambiental, - Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adicionales, - 3 aseos y 2 baños, - Renovación completa de plomería, suelos, puertas y ventanas, baños e instalaciones sanitarias, - ¡Dos plazas de aparcamiento! - En el segundo piso, - Una habitación segura al pie del edificio. Cerca de comodidades, tiendas, escuelas y ganims. Cerca de las comunidades francófonas y a unos 12 minutos en coche de la costa! Para una visita, póngase en contacto con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.