Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

BZH ¡Nuevo exclusivamente! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar! Una nueva casa, un ambiente único: - Casa de ultradiseño reciente, - 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable en una parcela de aproximadamente 230 m2, - Interior moderno y refinado, pensado en cada detalle, - Gran salón con vistas al exterior, - Excelente cocina de alta gama con una gran isla central, - Gran suite parental brillante, - Habitaciones espaciosas, - Posibilidad de hacer un estudio con entrada independiente, - La azotea con vista al mar! - Carpintería personalizada, - Aire acondicionado en cada habitación, - Smart home - sistema de automatización de casa, - Dos estacionamientos, sótano. ¡Un bien excepcional! ¡El sueño de vivir junto al mar! Entonces, ¿qué estás esperando? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Grado profesional - 313736