Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar!
Una nueva casa, un ambiente único:
- Casa de ultradiseño reciente,
- 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable en una parcela de aproximadamente 230 m2,
- Interior moderno y refinado, pensado en cada detalle,
- Gran salón con vistas al exterior,
- Excelente cocina de alta gama con una gran isla central,
- Gran suite parental brillante,
- Habitaciones espaciosas,
- Posibilidad de hacer un estudio con entrada independiente,
- La azotea con vista al mar!
- Carpintería personalizada,
- Aire acondicionado en cada habitación,
- Smart home - sistema de automatización de casa,
- Dos estacionamientos, sótano.
¡Un bien excepcional! ¡El sueño de vivir junto al mar!
Entonces, ¿qué estás esperando?
Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera
Grado profesional - 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
