  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Hadera, Israel
de
$2,41M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33525
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH ¡Nuevo exclusivamente! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar! Una nueva casa, un ambiente único: - Casa de ultradiseño reciente, - 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable en una parcela de aproximadamente 230 m2, - Interior moderno y refinado, pensado en cada detalle, - Gran salón con vistas al exterior, - Excelente cocina de alta gama con una gran isla central, - Gran suite parental brillante, - Habitaciones espaciosas, - Posibilidad de hacer un estudio con entrada independiente, - La azotea con vista al mar! - Carpintería personalizada, - Aire acondicionado en cada habitación, - Smart home - sistema de automatización de casa, - Dos estacionamientos, sótano. ¡Un bien excepcional! ¡El sueño de vivir junto al mar! Entonces, ¿qué estás esperando? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Grado profesional - 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israel
de
$395,010
Barrio residencial A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalón, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalén, Israel
de
$10,973
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$840,180
Barrio residencial Balcon sur la mer
Asdod, Israel
de
$705,375
Está viendo
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
En el prestigioso norte de Tel Aviv, entre Rabin Square y Kikar Hamedina Square! Lo que te espera: Situado en un edificio reformado y limpio En un nivel, con vistas al exterior 4 amplias habitaciones – 128 m2 Dos grandes terrazas: 27 m2 y 6 m2, ambos con parquet de alta gama para un toq…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$423,225
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir