Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

$893,475
10
ID: 33532
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático dúplex de 3,5 habitaciones, cuidadosamente amuebladas, a pocos minutos a pie del mar, en la calle de Mena Características: - Luminoso apartamento de 3,5 habitaciones de unos 100 m2, - Muy bonito salón con vistas a una primera terraza frente al mar, - Gran solárium-Succah en el techo de 20 m2! - En la octava planta, - Ascensor, - Habitación asegurada, - Un sótano privado. - Estacionamiento, - Buen vestíbulo, edificio bien mantenido. ¡Excepcional ubicación! Cruza la calle y llega a pie junto al mar, al prestigioso hotel de Jacob, a pocos minutos en coche del pueblo comercial Moul Ha'Hof, sinagogas, estación de tren y carreteras. Además de un apartamento de ensueño, esta es una excelente inversión! Contacta con nosotros, Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Profesionales Hadera. Número de licencia : 313736

Hadera, Israel
Está viendo
