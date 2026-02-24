  1. Realting.com
  Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Hadera, Israel
de
$730,455
;
10
ID: 33912
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui exclusivamente presenta un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra! Características: - Un gran apartamento renovado de 5 habitaciones de 120 m2, - Buena cocina, - Cómodo salón con una hermosa ventana de la bahía, - Terraza solar de 12 m2 orientada al sureste, - Suite de padres, 3 habitaciones adicionales, incluyendo una asegurada, - En total 2 baños, 2 aseos, - En el cuarto piso, tranquilo en el patio, - 2 ascensores, - Sistema de calefacción de agua de gas, - ¡Baja cargas! - Espacio de estacionamiento. Edificio de lujo, refinado, bien mantenido, cerca del nuevo complejo deportivo Holmes, centro comercial, Ecopark y carreteras 6 y 9. A poca distancia del centro comercial, escuelas, jardines de infancia y Eco Park. Excelente proyecto de vivienda o inversión de alquiler! ¡Un precio increíble! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Hadera, Israel
de
$730,455
