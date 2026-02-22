Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

  1. Realting.com
Hadera, Israel
$658,350
ID: 33648
Última actualización: 20/2/26

BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Apartamento de 4 habitaciones (3 dormitorios) de 107 m2, - En el cuarto piso con ascensor Shabat, - Una hermosa sala de estar con vistas a una soleada terraza de unos 12 m2, - Una hermosa cocina moderna y de diseño con un montón de almacenamiento abierto al salón, - Una suite principal con baño privado, - 2 habitaciones adicionales para niños, incluyendo una asegurada, - En total: 2 baños y 2 aseos, - Aire acondicionado, sistema de automatización, - Además: una bodega privada, - ¡Estacionamiento subterráneo! El apartamento está situado en una residencia muy alta, con un espacio privado al aire libre, un amplio y lujoso vestíbulo, y un gimnasio equipado! ¿Y su ubicación? ¡ Ideal! Por encima del francófono Beth-Habad, la panadería francesa "Le Moulin Doré", a pocos minutos a pie del centro comercial Mixx, los ganims, los autobuses, a unos 10/15 minutos en coche de la estación de tren y la costa. ¡Un producto de muy alto precio! Un excelente producto para la inversión en vivienda o alquiler! ¡Para ser capturados rápidamente! ¿Qué estás esperando? Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Hadera, Israel
